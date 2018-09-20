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    Спикер парламента: Азербайджан и Кыргызстан намерены наращивать экономическое сотрудничество

    Дастан Джумабеков посетил Секретариат организации ТЮРКПА в Баку
    © Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков посетил Секретариат организации ТЮРКПА в Баку.

    Как cообщает Report,  в ходе посещения Д. Джумабеков отметил, что страны-члены ТЮРКПА имеют большой потенциал: "Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном не просто дипломатические, а братские. Мы всегда были едины и так будет и дальше. У тюркоязычных стран есть большой потенциал и мы должны его правильно использовать и поддерживать друг- друга".

    Д. Джумабеков также отметил, что Азербайджан и Кыргыстан намерены наращивать и экономическое сотрудничество.

    "На сегодняшний день торговый оборот между нашими странами составляет всего 5  млн.  долларов, что не очень нас устраивает. Поэтому, мы рассматриваем новые возможности расширения нашего сотрудничества. Кроме того, мы предложили азербайджанской стороне открыть в скором времени прямые авиарейсы Баку- Бишкек"-, подытожил Д. Джумабеков.

    Напомним, в этом году председателем в ТЮРКПА является Кыргызстан. 

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