Спикер парламента: Азербайджан и Кыргызстан намерены наращивать экономическое сотрудничество

© Report

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков посетил Секретариат организации ТЮРКПА в Баку.

Как cообщает Report, в ходе посещения Д. Джумабеков отметил, что страны-члены ТЮРКПА имеют большой потенциал: "Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном не просто дипломатические, а братские. Мы всегда были едины и так будет и дальше. У тюркоязычных стран есть большой потенциал и мы должны его правильно использовать и поддерживать друг- друга".

Д. Джумабеков также отметил, что Азербайджан и Кыргыстан намерены наращивать и экономическое сотрудничество.

"На сегодняшний день торговый оборот между нашими странами составляет всего 5 млн. долларов, что не очень нас устраивает. Поэтому, мы рассматриваем новые возможности расширения нашего сотрудничества. Кроме того, мы предложили азербайджанской стороне открыть в скором времени прямые авиарейсы Баку- Бишкек"-, подытожил Д. Джумабеков.

Напомним, в этом году председателем в ТЮРКПА является Кыргызстан.