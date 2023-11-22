О нас

Спикер парламента Армении: Обсуждаем все форматы переговоров с Азербайджаном

Спикер парламента Армении: Обсуждаем все форматы переговоров с Азербайджаном Армения обсуждает все форматы переговоров с Азербайджаном.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 13:24
Спикер парламента Армении: Обсуждаем все форматы переговоров с Азербайджаном

Армения обсуждает все форматы переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян, комментируя предложение Баку о проведении встречи на границе и мирных переговорах на региональных площадках.

"Мы обсуждаем все варианты, в том числе и эти", - сказал он.

Ранее МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван "не допускать новых ненужных задержек". В ответ Ереван заявил, что готов участвовать в переговорах с Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Simonyan: Armenia is considering all options regarding peace treaty
Версия на азербайджанском языке Simonyan: “Ermənistan sülh müqaviləsi ilə bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir”

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана с BP вступило в новый этап
22 ноября 2023 г. 14:08
Лео Докерти: Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности
Лео Докерти: Без Азербайджана в Европе не было бы мира и безопасности
22 ноября 2023 г. 13:58
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Омбудсмен: Мы представили в международные организации 18 отчетов о массовых захоронениях
Омбудсмен: Мы представили в международные организации 18 отчетов о массовых захоронениях
22 ноября 2023 г. 13:41
Президент Азербайджана принял Государственного министра Великобритании по делам Европы
ФотоПрезидент Азербайджана принял Государственного министра Великобритании по делам Европы
22 ноября 2023 г. 13:25
Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара
Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара
22 ноября 2023 г. 13:02
Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе
Президент Армении: Готовы к открытию коммуникаций в регионе
22 ноября 2023 г. 12:30
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении
Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении
22 ноября 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi