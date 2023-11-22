Спикер парламента Армении: Обсуждаем все форматы переговоров с Азербайджаном

Армения обсуждает все форматы переговоров с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян, комментируя предложение Баку о проведении встречи на границе и мирных переговорах на региональных площадках.
"Мы обсуждаем все варианты, в том числе и эти", - сказал он.
Ранее МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван "не допускать новых ненужных задержек". В ответ Ереван заявил, что готов участвовать в переговорах с Баку.