Спикер парламента Армении: Обсуждаем все форматы переговоров с Азербайджаном

Армения обсуждает все форматы переговоров с Азербайджаном.

Армения обсуждает все форматы переговоров с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Ален Симонян, комментируя предложение Баку о проведении встречи на границе и мирных переговорах на региональных площадках.

"Мы обсуждаем все варианты, в том числе и эти", - сказал он.

Ранее МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван "не допускать новых ненужных задержек". В ответ Ереван заявил, что готов участвовать в переговорах с Баку.