Спикер парламента Армении назвал наличие регламента величайшей победой Азербайджана и Армении

Наличие регламента комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является величайшей победой обеих стран.

Наличие регламента комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является величайшей победой обеих стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

"Это двусторонняя победа, это первый межгосударственный документ между Арменией и Азербайджаном, его реализация является одним из важнейших краеугольных камней независимости и территориальной целостности двух стран", - сказал он.

Симонян считает, что существует большая надежда на позитивное развитие в этом вопросе. Однако на сегодняшний день нет решения о том, откуда должна продолжиться демаркация, добавил он.

"На данный момент идут дискуссии о том, откуда продолжится делимитация", - сказал спикер.

Председатель НС также подчеркнул, что при наличии политической воли все вопросы могут найти свое решение.