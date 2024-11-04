О нас

Спикер парламента Армении назвал наличие регламента величайшей победой Азербайджана и Армении

Спикер парламента Армении назвал наличие регламента величайшей победой Азербайджана и Армении Наличие регламента комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является величайшей победой обеих стран.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 16:12
Спикер парламента Армении назвал наличие регламента величайшей победой Азербайджана и Армении

Наличие регламента комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является величайшей победой обеих стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

"Это двусторонняя победа, это первый межгосударственный документ между Арменией и Азербайджаном, его реализация является одним из важнейших краеугольных камней независимости и территориальной целостности двух стран", - сказал он.

Симонян считает, что существует большая надежда на позитивное развитие в этом вопросе. Однако на сегодняшний день нет решения о том, откуда должна продолжиться демаркация, добавил он.

"На данный момент идут дискуссии о том, откуда продолжится делимитация", - сказал спикер.

Председатель НС также подчеркнул, что при наличии политической воли все вопросы могут найти свое решение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Reqlamentin mövcudluğu Azərbaycan və Ermənistanın ən böyük qələbəsidir
Версия на английском языке Armenian parliament speaker calls border delimitation regulations monumental victory for Baku and Yerevan

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08
В Париже состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации
ФотоВ Париже состоялся концерт, посвященный освобождению Карабаха от оккупации
3 ноября 2024 г. 03:42
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi