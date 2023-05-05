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Спикер парламента Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку

Спикер парламента Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку Ереван заинтересован и готов к подписанию мирного договора с Баку.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 14:12
Спикер парламента Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку

Ереван заинтересован в подписании мирного договора с Баку и готов к этому.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы не видим проблем в открытии региона для торговли, в свободном передвижении граждан и товаров из Азербайджана в Нахчыван, а также Турцию с учетом законодательства и суверенитета Армении", – сказал Симонян.

При этом, Симонян подчеркнул, что установление мира в регионе невозможно без Турции. В этой связи Ереван надеется, что Турция предпримет шаги в этом направлении.

Говоря о нормализации отношений между Арменией и Турцией, Симонян отметил, что для этого необходима политическая воля.

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Версия на английском языке Speaker of Armenian Parliament: Yerevan ready to sign peace treaty with Baku

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