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Спикер: Отношения между Азербайджаном и Турцией достигли наивысшего уровня

Спикер: Отношения между Азербайджаном и Турцией достигли наивысшего уровня Благодаря решительности и совместным усилиям президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня союзничества.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 15:18
Спикер: Отношения между Азербайджаном и Турцией достигли наивысшего уровня

Благодаря решительности и совместным усилиям президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня союзничества.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время совместного заявления для прессы с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.

Спикер рассказала о всестороннем развитии отношений между двумя странами: "Современные азербайджано-турецкие отношения являются ярчайшим воплощением идеи общенационального лидера Гейдара Алиева - один народ, два государства. Наши страны безоговорочно поддерживали друг друга во всех вопросах".

Сахиба Гафарова также отметила, что межпарламентские отношения расширяются по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb

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