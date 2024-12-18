Спикер: Отношения между Азербайджаном и Турцией достигли наивысшего уровня

Благодаря решительности и совместным усилиям президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня союзничества.

Благодаря решительности и совместным усилиям президента Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня союзничества.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время совместного заявления для прессы с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.

Спикер рассказала о всестороннем развитии отношений между двумя странами: "Современные азербайджано-турецкие отношения являются ярчайшим воплощением идеи общенационального лидера Гейдара Алиева - один народ, два государства. Наши страны безоговорочно поддерживали друг друга во всех вопросах".

Сахиба Гафарова также отметила, что межпарламентские отношения расширяются по всем направлениям.