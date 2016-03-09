Спикер Огтай Асадов отправится с визитом в Турцию

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Делегация парламента во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым 10-11 марта отправится с официальным визитом в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ММ.

В состав делегации вошли председатель комитета Милли Меджлиса, глава межпарламентской рабочей группы с Турцией Ахлиман Амирасланов, депутаты Шамсаддин Гаджиев, Агалар Велиев, Малик Гасанов, Чингиз Ганизаде, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие.

В рамках визита в Анкаре члены делегации ознакомятся с деятельностью Великого национального собрания Турции (ВНСТ), где планируется встреча О.Асадова с председателем ВНСТ Исмаилом Кахраманом.

Также ожидается встреча председателя Милли Меджлиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром страны Ахметом Давутоглу.