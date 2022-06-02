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Спикер: Нынешний уровень азербайджано-турецких отношений - проявление нашего единства

Спикер: Нынешний уровень азербайджано-турецких отношений - проявление нашего единства "Похвально, что VII Международный конгресс социальных наук посвящен Карабаху. Чрезвычайно важно, чтобы о карабахских реалиях говорилось в академических кругах, упоминалось в научной литературе, чтобы они передавались будущим поколениям".
Внешняя политика
2 июня 2022 г. 12:24
Спикер: Нынешний уровень азербайджано-турецких отношений - проявление нашего единства

"Похвально, что VII Международный конгресс социальных наук посвящен Карабаху. Чрезвычайно важно, чтобы о карабахских реалиях говорилось в академических кругах, упоминалось в научной литературе, чтобы они передавались будущим поколениям".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе выступления на VII Международном конгрессе социальных наук в Университете АДА.

"В этому году 14 января мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. В истории независимого Азербайджана братская Турция - первое государство, с которым мы установили дипломатические отношения. Турция с первого дня проявляла свою братскую поддержку. Хотя официальные отношения между нашими государствами охватывают 30 лет, единство и солидарность наших народов, опирающиеся на общие исторические, языковые, духовно-культурные ценности, сохраняются на протяжении веков. Нынешний уровень азербайджано-турецких отношений - это наглядное проявление нашего единства и солидарности", - отметила С.Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin bugünkü səviyyəsi birlik və həmrəyliyimizin təzahürüdür"

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