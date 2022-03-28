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Спикер: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены с территории Азербайджана

Спикер: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены с территории Азербайджана "Остатки армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований должны быть полностью выведены с территории Азербайджана".
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 18:47
Спикер: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены с территории Азербайджана

"Остатки армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований должны быть полностью выведены с территории Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом 28 марта заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

По ее словам, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и положил конец оккупации: "Конфликта между Арменией и Азербайджаном больше нет. Наша страна в настоящее время восстанавливает освобожденные от оккупации территории. Азербайджан хочет обеспечить постоянный мир и стабильность в регионе. Наша страна уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран и требует уважения своей территориальной целостности и суверенитета".

С.Гафарова отметила, что Армения продолжает провокации: "Согласно четвертому пункту трехстороннего заявления, остатки армянской армии и незаконные армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана. К сожалению Армения до сих пор не выполнила эти обязательства. Напротив, в последнее время члены незаконных армянских вооруженных формирований еще более усилили провокации против подразделений азербайджанской армии. Армения должна правильно оценить новые реалии в регионе и выполнить взятые на себя обязательства по установлению мира и стабильности".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: "Qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ərazilərindən tam olaraq çıxarılmalıdır"

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