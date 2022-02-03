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Спикер: Надеюсь, что Армения осознает новую реальность в регионе

Спикер: Надеюсь, что Армения осознает новую реальность в регионе Надеюсь, что Армения осознает новую реальность в регионе, поддержит наш подход к установлению мира и стабильности.
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 13:45
Спикер: Надеюсь, что Армения осознает новую реальность в регионе

Надеюсь, что Армения осознает новую реальность в регионе, поддержит наш подход к установлению мира и стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи с премьер-министром Латвии Артуром Кришьянисом Кариньшем.

Она отметила, что на сегодняшний день конфликта между Арменией и Азербайджаном больше не существует:

"Подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление положило конец конфликту, а 44-дневная Отечественная война создала новые реалии в регионе. Сейчас Азербайджан за счет своих возможностей осуществляет широкомасштабные строительные и реставрационные работы на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан уже сделал Армении ряд предложений по взаимному признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга, началу процесса делимитации и демаркации границ, восстановлению всех коммуникаций в регионе и подписанию мирного соглашения, которое приведет к нормализации отношений. Азербайджан хочет говорить не о войне, а о мире и будущем".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri: "Ümid edirəm ki, Ermənistan regionda yeni reallığı dərk edəcək, yanaşmamızı dəstəkləyəcək"

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