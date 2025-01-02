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Спикер Национальной ассамблеи Пакистана посетил посольство Азербайджана

Спикер Национальной ассамблеи Пакистана посетил посольство Азербайджана Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айаз Садик посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.
Внешняя политика
2 января 2025 г. 13:38
Спикер Национальной ассамблеи Пакистана посетил посольство Азербайджана

Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик посетил посольство Азербайджана в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана.

"Аяз Садик выразил глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью людей в результате катастрофы пассажирского самолета AZAL, и пожелал скорейшего выздоровления раненым", - отметили в диппредставительстве.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.

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Версия на английском языке Speaker of Pakistan's National Assembly visits Azerbaijan's Embassy

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