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Сахиба Гафарова: Началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество

Сахиба Гафарова: Началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции спикеров парламента в Дублине.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 17:34
Сахиба Гафарова: Началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова выступила на Европейской конференции спикеров парламента в Дублине.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество. Спикер выразила уверенность в успехе процесса реинтеграции, и сказала, что никто не вынуждает этнических армян покидать Карабах: "Нет ни одного подобного факта. Люди уезжают добровольно".

Председатель Милли Меджлиса еще раз подчеркнула, что все права и безопасность армянских жителей Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией и международными механизмами, к которым присоединился Азербайджан: "Этнические армяне, которые в течение 30 лет находились в заложниках преступного режима, будут жить лучше и будут жить вместе с азербайджанцами в мире и спокойствии".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSpiker: "Artıq Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası başlayıb"

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