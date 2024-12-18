Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира

Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира

Существуют успешные форматы трехстороннего сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, а также Азербайджан-Турция-Пакистан.

https://static.report.az/photo/b553c2a4-3007-3040-b85e-99b6683121ce.jfif https://static.report.az/photo/b553c2a4-3007-3040-b85e-99b6683121ce.jfif Сахиба Гафарова

Существуют успешные форматы трехстороннего сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, а также Азербайджан-Турция-Пакистан. Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе совместной пресс-конференции с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. Она отметила, что делегации поддерживают друг друга на всех уровнях: "Наши парламенты стремятся к выполнению возложенных на них обязанностей для еще более тесного объединения тюркского мира". Спикер поблагодарила турецкого коллегу за высокий уровень участия делегации парламента Турции на недавно прошедшей в Баку Международной парламентской конференции. Подпишитесь на наш Telegram канал