Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира

Существуют успешные форматы трехстороннего сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, а также Азербайджан-Турция-Пакистан.
Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе совместной пресс-конференции с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.
Она отметила, что делегации поддерживают друг друга на всех уровнях: "Наши парламенты стремятся к выполнению возложенных на них обязанностей для еще более тесного объединения тюркского мира".
Спикер поблагодарила турецкого коллегу за высокий уровень участия делегации парламента Турции на недавно прошедшей в Баку Международной парламентской конференции.