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Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира

Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира Существуют успешные форматы трехстороннего сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, а также Азербайджан-Турция-Пакистан.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 15:20
Спикер: Мы стараемся выполнять возложенные на нас обязанности для еще более тесного объединения тюркского мира
Сахиба Гафарова

Существуют успешные форматы трехстороннего сотрудничества, такие как Азербайджан-Турция-Грузия, а также Азербайджан-Турция-Пакистан.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе совместной пресс-конференции с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.

Она отметила, что делегации поддерживают друг друга на всех уровнях: "Наши парламенты стремятся к выполнению возложенных на них обязанностей для еще более тесного объединения тюркского мира".

Спикер поблагодарила турецкого коллегу за высокий уровень участия делегации парламента Турции на недавно прошедшей в Баку Международной парламентской конференции.

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