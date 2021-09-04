Спикер ММ Сахиба Гафарова отправится в Австрию

5 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отбудет в столицу Австрии, Вену, с рабочим визитом для участия в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов.

5 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отбудет в столицу Австрии, Вену, с рабочим визитом для участия в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, мероприятие, организованное Межпарламентским союзом совместно с парламентом Австрии и ООН, начнётся с 13-й встречи женщин-председателей парламентов.

Во время встречи председатель Милли Меджлиса выступит по обсуждаемым вопросам.

Спикеры, которые примут участие в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов, обменяются мнениями по таким темам как борьба с пандемией, ожидания в постковидный период, связанные с изменением климата неотложные меры, предупреждение дезинформаций, вовлечение молодёжи в политику и гендерное равноправие.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч председателя Милли Меджлиса с участвующими в конференции руководителями делегаций и рядом других официальных лиц.

Визит завершится 9 сентября.