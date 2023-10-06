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Спикер ММ: Права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены

Спикер ММ: Права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что все права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 19:30
Спикер ММ: Права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что все права и безопасность лиц, принимающих гражданство Азербайджана, будут обеспечены.

Как сообщает Report, об этом заявила Сахиба Гафарова во время встречи с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Председатель ММ подчеркнула, что присутствие в Карабахском регионе Азербайджана подразделений вооруженных сил Армении, а также незаконного сепаратистского режима и постоянные провокации вынудили Азербайджан провести локальные антитеррористические мероприятия.

«Мероприятия были проведены исключительно против незаконных воинских формирований и военной инфраструктуры, а не против гражданского населения», - сказала она.

С.Гафарова подчеркнула, что по итогам проведенных мероприятий вооруженные силы Армении были выведены с территории Азербайджана, незаконный сепаратистский режим объявил о самороспуске, и Азербайджан окончательно восстановил свой суверенитет.

Председатель парламента отметила, что начат процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

С.Гафарова отметила, что армянским жителям Карабаха была направлена гуманитарная помощь.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMM sədri: "Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək ermənilərin bütün hüquqları və təhlükəsizliyi təmin olunacaq"

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