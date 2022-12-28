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Спикер ММ: На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили в условиях мира, дружбы и взаимопонимания

Спикер ММ: На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили в условиях мира, дружбы и взаимопонимания 28 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 17:27
Спикер ММ: На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили в условиях мира, дружбы и взаимопонимания

28 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Как передает Report, информацию об этом распространил Милли Меджлис.

Поприветствовавшая посла спикер напомнила, что это уже вторая ее встреча с дипломатом в парламенте и высоко оценила деятельность Дж.Дика как посла.

Напомнив, что 18 ноября текущего года был принят закон об открытии посольства Азербайджанской Республики в Израиле, председатель Милли Меджлиса отметила, что это решение укрепляет дружеские отношения между двумя странами. Сахиба Гафарова отметила, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, за эти годы развивалось динамическое сотрудничество, основывающееся на взаимодоверии и поддержке. По ее словам, визиты и встречи на высшем уровне играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что говоря об азербайджано-израильских отношениях, следует также подчеркнуть контакты между народами. На протяжении веков евреи и азербайджанцы жили и живут в Азербайджане в условиях мира, дружбы и взаимопонимания. Азербайджанская диаспора в Израиле, проживающие в Израиле соотечественники также вносят большой вклад в развитие связей между двумя странами.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Speaker of Azerbaijani Parliament meets with Israeli Ambassador 
Версия на азербайджанском языке MM sədri: "Əsrlər boyu yəhudilər və azərbaycanlılar sülh, dostluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar"

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