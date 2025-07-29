О нас

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов 29-го июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву приняла участие в 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов.
Внешняя политика
29 июля 2025 г. 21:12
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов

29-го июля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Женеву приняла участие в 5-й Всемирной Конференции Спикеров Парламентов.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в своем выступлении на мероприятии спикер Милли Меджлиса отметила, что данная конференция превратилась в эффективную и успешную площадку для диалога спикеров парламентов, и способствует определению будущей повестки дня межпарламентского сотрудничества.

Сахиба Гафарова констатировала с сожалением, что со времени последней конференции мир столкнулся с рядом негативных изменений. Если на предыдущей конференции основное внимание было уделено COVID-19 и мерам по борьбе с ним, то сегодня число и сложность глобальных проблем значительно возросли, и требуется принятие безотлагательных и решительных мер. По словам Сахибы Гафаровой, отсутствие скоординированных ответных действий во многих случаях приводит к ещё большему усугублению существующих проблем. В результате, сегодняшний мир стал более расчленённым, напряжённость возросла, а прогресс спал. Эта тревожащая реальность коренится в эрозии эффективного международного сотрудничества и солидарности, которые составляют основу многосторонности. Мы отдаляемся от понимания того, что справиться с глобальными угрозами можно только через совместные действия и общую ответственность.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса, кроме того, коснулась темы реформ ООН, сказав, что сильная и инклюзивная многосторонняя система с ООН в её центре обладает потенциалом для обеспечения реальных и долгосрочных решений существующих проблем. Однако все ещё идут дискуссии о реформировании системы ООН в направлении повышения её эффективности. Как подчеркнула Сахиба Гафарова, любые реформы должны привести к созданию системы, в которой будут услышаны голоса не только отдельных государств, но всех стран и народов. Нормы и принципы международного права должны соблюдаться, двойные стандарты должны быть отвергнуты, а принятые решения реализованы. Только при следовании этим условиям возможно достижение целей обеспечения мира, справедливости и процветания для всех.

Говоря затем о возрастающем значении парламентской дипломатии, спикер Сахиба Гафарова отметила, что вызывает удовлетворение приверженность наших парламентов многосторонности и сотрудничеству. Активное участие в работе Межпарламентского Союза, в том числе в данной Конференции, отражает наши общие видение и решимость.

Спикер Милли Меджлиса высоко оценила тесное сотрудничество Межпарламентского Союза с ООН и усилия, направленные на то, чтобы голоса парламентов были услышаны в глобальных дискуссиях, подчеркнув при этом, что предстоит выполнить ещё больше работы.

Она заявила, что национальным парламентам следует стать одними из ключевых участников многосторонней системы, поскольку любые неудачи в первую очередь затрагивают наши народы. Как избранным представителям, парламентариям надлежит принимать непосредственное участие в обновлении многосторонности, что сделает систему более демократичной и восприимчивой. Одним из практических шагов в таком процессе может стать инициирование межпарламентского диалога по вопросам реформ, которые лучше отражают потребности и интересы наших граждан.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, обеспечение мира, справедливости и процветания для всех не ограничивается лишь институтами и соглашениями. В основе этого лежат построение доверия, уверенности и взаимопонимания между людьми. Мы должны воспринимать разнообразие не как барьер, а как сближающий нас фактор. Содействие диалогу между культурами играет важную роль в достижении наших общих целей.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в 2008-м году начался «Бакинский процесс», частью которого является «Всемирный форум межкультурного диалога», признанный ООН одной из ключевых глобальных арен межкультурного диалога.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что в мае прошлого года в рамках 5-й сессии этого Форума азербайджанский парламент организовал Межпарламентскую конференцию, которая обеспечила парламентскую перспективу в обсуждениях по указанной теме. С учётом этого, спикер Милли Меджлиса предложила включить тему межкультурного диалога в будущую повестку дня и деятельность Межпарламентского Союза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: Bugünkü dünya daha da parçalanıb, tərəqqi isə daha da azalıb

Другие новости из категории

В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа
В Баку обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в сфере медиа
29 июля 2025 г. 22:25
Посол: Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства
Посол: Пекин готов к сотрудничеству с Баку в целях продвижения взаимовыгодного партнерства
29 июля 2025 г. 20:06
Атташе Китая: Военное сотрудничество с Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот
Атташе Китая: Военное сотрудничество с Азербайджаном продолжит успешно развиваться и достигнет новых высот
29 июля 2025 г. 20:04
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Байрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане
ФотоБайрамов принял представителя ЮНИСЕФ по случаю завершения ее деятельности в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:40
Новый посол Израиля сегодня вечером прибудет в Баку
Новый посол Израиля сегодня вечером прибудет в Баку
29 июля 2025 г. 13:22
Замглавы МИД Азербайджана обсудил с послом Ирана ситуацию в регионе
Замглавы МИД Азербайджана обсудил с послом Ирана ситуацию в регионе
29 июля 2025 г. 09:51
Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования
Азербайджан демонстрирует приверженность гуманитарным ценностям в деле разминирования
28 июля 2025 г. 23:22
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза
28 июля 2025 г. 20:02
Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в разминировании территорий
Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в разминировании территорий
28 июля 2025 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi