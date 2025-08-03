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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Туркменистан с рабочим визитом

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Туркменистан с рабочим визитом Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Туркменистан с рабочим визитом
Внешняя политика
3 августа 2025 г. 21:06
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Туркменистан с рабочим визитом

Делегация парламента Азербайджана 3-го августа во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Туркменистан с рабочим визитом для участия в Межпарламентском форуме, проводимом в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как передает Report, в международном аэропорту Туркменбаши спикера Милли Меджлиса встретили председатель Комитета по вопросам образования, науки, культуры и молодёжной политики Меджлиса Туркменистана Байрамгозель Мурадова, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов и другие официальные лица.

Спикер Сахиба Гафарова будет председательствовать на первой сессии Межпарламентского форума в городе Аваза Туркменистана. В рамках визита предусмотрено выступление спикера Милли Меджлиса на форуме и проведение ею ряда встреч.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkmənistana işgüzar səfərə gedib

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