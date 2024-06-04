О нас

Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе

Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане парламентской делегацией во главе с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 18:54
Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане парламентской делегацией во главе с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса проинформировала гостя о ситуации в регионе. Она рассказала об освобождении Азербайджаном своих территорий от 30-летней оккупации, полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета, о шагах и инициативах, предпринятых нашей страной во имя достижения мира в регионе, о проделанной работе в направлении подписания мирного договора, о препятствиях на пути установления мира в регионе, предпринимаемых некоторыми третьими сторонами.

Спикер азербайджанского парламента отметила, что в ходе завтрашнего визита на освобожденные от оккупации территории - в города Физули и Шуша - у гостей будет возможность ознакомиться с масштабом разрушений на этих территориях и ходом строительно-восстановительных работ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova qırğız həmkarına regionda sülhün əldə olunması ilə bağlı atılan addımlardan danışıb

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
Ассамблея здравоохранения одобрила стратегию до 2028 года стоимостью $11,1 млрд
29 мая 2024 г. 05:11
Началась регистрация волонтеров на COP29
Началась регистрация волонтеров на COP29
29 мая 2024 г. 11:39
На бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
ФотоНа бакинском бульваре украдены железные решетки 43 канализационных люков
29 мая 2024 г. 12:10
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi