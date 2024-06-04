Спикер Милли Меджлиса проинформировала кыргызского коллегу о ситуации в регионе

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане парламентской делегацией во главе с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане парламентской делегацией во главе с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса проинформировала гостя о ситуации в регионе. Она рассказала об освобождении Азербайджаном своих территорий от 30-летней оккупации, полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета, о шагах и инициативах, предпринятых нашей страной во имя достижения мира в регионе, о проделанной работе в направлении подписания мирного договора, о препятствиях на пути установления мира в регионе, предпринимаемых некоторыми третьими сторонами.

Спикер азербайджанского парламента отметила, что в ходе завтрашнего визита на освобожденные от оккупации территории - в города Физули и Шуша - у гостей будет возможность ознакомиться с масштабом разрушений на этих территориях и ходом строительно-восстановительных работ.