Спикер Милли Меджлиса принимает участие в мероприятии по случаю 100-летия Грузинской Демократической Республики

Тбилиси. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается 100-летие Грузинской Демократической Республики.

Как сообщает грузинское бюро Report, для участия в мероприятии в Грузию прибыли президенты 6 стран, высокопоставленные лица из 20 стран, в том числе спикер Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили утром встретился с руководителями делегаций, прибывших для участия в юбилейном мероприятии.

Потом гости приняли участие в церемонии принесения присяги молодых солдат на площади Свободы в центре Тбилиси.

Здесь выступили и поздравили грузинский народ с праздником президент Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георги Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Корбахидзе, министр обороны Леван Изория, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Отметим, что 26 мая - День независимости Грузии – отмечается с 1991 года. Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость Грузии 26 мая 1918 года.

Напомним, что на проходящем в Тбилиси юбилейном мероприятии принимают участие президенты Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Словакии и Армении.