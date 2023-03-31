Спикер парламента: Не все государства выполняют обязательства по защите окружающей среды

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Нью-Йорк выступила на заседании высокого уровня ООН на тему "Роль безотходного производства как трансформационного решения для достижения Целей устойчивого развития".

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Нью-Йорк выступила на заседании высокого уровня ООН на тему "Роль безотходного производства как трансформационного решения для достижения Целей устойчивого развития".

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, заседание высокого уровня было посвящено резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН на основе выдвинутой первой леди Турции Эмине Эрдоган инициативы "Нулевые отходы".

Выступая на заседании, Эмине Эрдоган сказала, что люди являются частью имеющегося разнообразия нашей планеты, опирающегося на сбалансированные и глубокие взаимосвязи. Она отметила, что с этой точки зрения будущая устойчивость Земли, являющейся домом для миллионов живых существ, требует к себе чуткого отношения и обязанность каждого – оберегать нашу планету. Затронув такие общемировые проблемы, как отходы, климатические изменения и нехватка продовольствия, Э.Эрдоган подчеркнула, что человечеству следует сообща бороться с этими проблемами. Как и в случае с другими вопросами, и тут мир больше, чем пять государств.

Затем выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Она подчеркнула, что заседание посвящено весьма актуальной теме, защита окружающей среды занимает ведущее место в ряду серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество. Она отметила, что наша общая задача – сделать мир лучше ради нынешнего и грядущих поколений. В этой связи Сахиба Гафарова указала на большое значение инициативы "Нулевые отходы", выдвинутой первой леди Турции Эмине Эрдоган в 2017 году на национальном уровне и впоследствии получившей общемировую поддержку в виде специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан оказал поддержку этой резолюции, выступив ее соавтором. В то же время первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева подписала "Декларацию о глобальном обязательстве по нулевым выбросам во имя мира, который является нашим общим домом".

Было доведено до внимания, что комплексный подход к охране окружающей среды с широким применением всех наличествующих компонентов представляется единственным действенным способом преуспеть в этом деле, поэтому Цели устойчивого развития (ЦУР) – важное средство достижения нами общих целей. "Данный вопрос является приоритетом и для Азербайджана, принявшего национальный план и стратегию, в которых охране окружающей среды уделяется особое внимание и которые адаптированы к важнейшим задачам и планам ЦУР. Чистая окружающая среда и "зеленое" развитие обозначены в качестве одного из пяти приоритетных направлений новой стратегии развития до 2030 года. Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы предусматривает улучшение системы эффективного управления отходами, формирование соответствующей базы данных и электронной информационной системы, а также расширение охвата повторной переработки отходов", - добавила спикер Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова с чувством сожаления подчеркнула, что все государства несут моральное и юридическое обязательства по защите окружающей среды, во имя нынешнего и будущих поколений, но не все государства выполняют эти обязательства. "Продлившаяся почти 30 лет оккупация Арменией 20 процентов международно признанной территории Азербайджана сопровождалась и экологическим терроризмом. Армения уничтожила наши леса и природные заповедники, незаконно эксплуатировала природные ресурсы, загрязнила почву и реки, в том числе трансграничные реки, текущие из Армении на территорию Азербайджана. Освободив свои земли от армянской оккупации в 2020 году, Азербайджан начал на этих территориях широкомасштабные восстановительные работы. В Карабахе и Восточном Зангезуре в соответствии с концепциями "умных городов и сел", "зеленой энергии", "нулевых выбросов" и "нулевых отходов" закладываются экологически устойчивые города и села. Село Агалы, в которое уже вернулись вынужденные переселенцы, является первым успешным примером этого подхода", - подытожила председатель Милли Меджлиса.