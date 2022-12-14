Спикер МИД: Азербайджан готов обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях

"Азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях".
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель управления пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.
По его словам, длящаяся несколько дней акция протеста представителей гражданского общества и экоактивистов Азербайджана на дороге Шуша-Лачын является следствием справедливого недовольства азербайджанской общественности, вызванного там незаконной деятельностью, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением: "Цель этой акции протеста не в перекрытии той или иной дороги. Транспортные средства гражданского назначения могут свободного передвигаться по дороге в обоих направлениях".