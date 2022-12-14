Спикер МИД: Азербайджан готов обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях

"Азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях".

"Азербайджанская сторона готова обеспечить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель управления пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.

По его словам, длящаяся несколько дней акция протеста представителей гражданского общества и экоактивистов Азербайджана на дороге Шуша-Лачын является следствием справедливого недовольства азербайджанской общественности, вызванного там незаконной деятельностью, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением: "Цель этой акции протеста не в перекрытии той или иной дороги. Транспортные средства гражданского назначения могут свободного передвигаться по дороге в обоих направлениях".