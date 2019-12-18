Спикер: Тюркоязычным странам следует развивать сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие

"Сотрудничество в рамках парламента позволяет использовать потенциал парламентской дипломатии в развитии политических, торговых, экономических и гуманитарных связей между странами".

Как передает Report, об этом спикер Милли меджлиса Октай Асадов сказал во время заседания ТюркПА в Баку.

По его словам, в современном мире роль и значение парламентской дипломатии значительно выросли: "Я верю, что межпарламентское сотрудничество оказывает большую помощь в урегулировании имеющихся в нашем регионе конфликтов. Для этого, в первую очередь, между тюркоязычными странами следует развивать сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие".

О.Асадов сказал, что тюркоязычные страны располагаются в одном из очень важных регионов мира с географическо-стратегической точки зрения: "К сожалению, затяжные конфликты мешают экономическому сотрудничеству между государствами, создают угрозы для стабильности и безопасности в регионе и мире. В результате агрессии Вооруженных сил Армении оккупированы 20% наших земель".