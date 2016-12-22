Спикер Мажилиса Казахстана встретился в Баку с председателями парламентов Азербайджана, Кыргызстана и Турции

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку председатель Мажилиса Казахстана (нижняя палата парламента) Нурлан Нигматулин провел двусторонние встречи со спикерами парламентов Азербайджана, Кыргызстана и Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Times.kz, на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым и председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках Ассамблеи, а также активизации межпарламентского диалога в целом.

Было отмечено, что тесное сотрудничество и взаимная поддержка соответствуют духу стратегического партнерства между странами.

По мнению собеседников, углубление межпарламентского взаимодействия будет способствовать реализации договоренностей глав государств в различных сферах партнерства.

Н.Нигматулин выразил уверенность, что страны-члены ТюркПА продолжат плодотворную работу под председательством Кыргызстана, которое страна примет от Казахстана в следующем году.

Отметим, что целью визита председателя Мажилиса Казахстана в Баку является участие в открытии нового здания ТюркПА, которое пройдет сегодня.