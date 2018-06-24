Спикер Госдумы РФ: "Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Отношения между Россией и Азербайджаном можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, заявил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится в Азербайджане с официальным визитом.

"Я думаю, то, что сделано во внешней политике в вопросах сближения отношений между нашими странами, является хорошим показателем того, что отношения между Россией и Республикой Азербайджан находятся на очень высоком уровне. Это отношения стратегических партнеров. Мы, конечно, всегда подчеркиваем ту роль, которую играют наши президенты - Владимир Владимирович Путин и вы", - обратился председатель нижней палаты российского парламента к президенту Азербайджана.

Володин отметил, что убедительная победа Ильхама Алиева на прошедших в апреле президентских выборах говорит о поддержке выбранного им курса, в том числе и в вопросах внешней политики.