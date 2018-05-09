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    Спикер Госдумы поздравил председателя Милли Меджлиса с 9 Мая

    Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Межпарламентской ассамблеи государств СНГ с 9 Мая

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Межпарламентской ассамблеи государств СНГ с 9 Мая, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Телеграмма по случаю праздника была направлена председателю Милли Меджлиса Азербайджана Октаю Асадову.

    Как уточнили в Госдуме, поздравительные телеграммы также были направлены спикерам парламентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и ряда других республик.

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