Спикер Госдумы поздравил председателя Милли Меджлиса с 9 Мая

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Межпарламентской ассамблеи государств СНГ с 9 Мая, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Телеграмма по случаю праздника была направлена председателю Милли Меджлиса Азербайджана Октаю Асадову.

Как уточнили в Госдуме, поздравительные телеграммы также были направлены спикерам парламентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и ряда других республик.