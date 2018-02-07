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    Спикер Госдумы: Азербайджан является важным стратегическим партнером России

    Володин: В основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения© Report

    Москва. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча председателей парламентов Азербайджана и России Октая Асадова и Вячеслава Володина, сообщает российское бюро Report.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухсторонних отношений между Россией и Азербайджаном, а также развитие межпарламентских связей.

    В частности, российский спикер назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России.

    По его словам, данная встреча придаст новый импульс отношениям двух стран.

    "В основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения. Наше партнерство отвечает интересам обоих государств", - сказал В.Володин, отметив важность координации совместных усилий на международных площадках.

    Председатель российской Госдумы подчеркнул, что укреплению двустороннего сотрудничества способствует общение на уровне глав государств.

    "Отношения наших президентов – залог успешного развития России и Азербайджана", - добавил он.

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