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Глава Арабского парламента: Из-за недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом

Глава Арабского парламента: Из-за недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 13:05
Глава Арабского парламента: Из-за недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом

Вследствие недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом председатель Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман аль-Асуми сказал на 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

По его словам, совместное сотрудничество крайне значимо для поиска решений имеющихся проблем.

"В числе беспокоящих мусульманские страны вопросов - ситуация в Палестине. Поддерживаю позицию азиатских стран против происходящей там жестокой резни и призываю их активизировать свои усилия. Предлагаю, чтобы уполномоченные комитеты провели совместное заседание в Каире по палестинскому вопросу".

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Версия на азербайджанском языке Ərəb Parlamentinin sədri: Son hadisələr nəticəsində bir çox ölkələr iqtisadi böhranla üzləşib

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