Глава Арабского парламента: Из-за недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом

Вследствие недавних событий в мире многие страны столкнулись с экономическим кризисом.

Как сообщает Report, об этом председатель Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман аль-Асуми сказал на 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

По его словам, совместное сотрудничество крайне значимо для поиска решений имеющихся проблем.

"В числе беспокоящих мусульманские страны вопросов - ситуация в Палестине. Поддерживаю позицию азиатских стран против происходящей там жестокой резни и призываю их активизировать свои усилия. Предлагаю, чтобы уполномоченные комитеты провели совместное заседание в Каире по палестинскому вопросу".