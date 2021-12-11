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Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана

Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана 12:06
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 12:28
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана

"Азербайджан восстановил в Карабахе конституционное право, признанное в высших международных документах".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил член депутатской фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

Он отметил, что освобождение Азербайджаном своих исторических земель в минувшем году достойно уважения: "Этот пример еще раз показывает, что временно оккупированные территории рано или поздно вернутся к владельцу. Украинский народ с этой точки зрения поддерживает азербайджанский народ. Усиление Азербайджаном своей армии в течение долгих лет позволило завершить конфликт с минимальными потерями. Украина в будущем может воспользоваться этим опытом".

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Версия на английском языке Zelensky's special envoy: Ukraine can benefit from Azerbaijan's experience
Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi: “Ukrayna Azərbaycanın təcrübəsindən faydalana bilər”

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