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Спецпредставитель Зеленского осудил жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим

Спецпредставитель Зеленского осудил жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим "Мы являемся свидетелями жестокого обращения Армении, имеющей близкие отношения Россией, с мирным населением, военнопленными. Они в настоящее время игнорируют нормы международного права, Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".
Внешняя политика
14 апреля 2023 г. 21:03
Спецпредставитель Зеленского осудил жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим

"Мы являемся свидетелями жестокого обращения Армении, имеющей близкие отношения с Россией, с мирным населением, военнопленными. Они в настоящее время игнорируют нормы международного права, Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

"Полагаю, что единственной верной реакций мировой общественности в отношении совершающих преступления и отдающих соответствующие приказы является ужесточение санкций. Считаю, что только резкая реакция международной общественности, организаций, отдельных стран может предотвратить повторение этих инцидентов в будущем. Я затрудняюсь говорить о развитии отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако ясно одно - Армения должна соблюдать договоренность. Если имеется договоренность о мире, ее следует соблюдать", - добавил Ф.Вениславский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenskinin xüsusi nümayəndəsi azərbaycanlı əsgərin döyülməsini qınayıb

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