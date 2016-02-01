Спецпредставитель СЕ: Cтолкнувшись с проблемой миграции, Азербайджан на высоком уровне ответил на эти вызовы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Европа столкнулась с очень серьезным миграционным кризисом.

Как сообщает Report, об этом заявила спецпредставитель генсека Совета Европы в Азербайджане Драгана Филипович, на презентации "Пособия о европейском законодательстве по вопросам убежища, границы и иммиграции", переведенного на азербайджанский язык.

"Азербайджан в прошлые годы сталкивался с проблемой мигрантов. Правительство на высоком уровне ответило на эти вызовы", - заявила Д. Филипович.

Д.Филипович отметила, что Совета Европы успешно сотрудничает с Азербайджаном. Она выразила уверенность, что представленное сегодня пособие окажет большую помощь структурам, работающим в соответствующей сфере.



