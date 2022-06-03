Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели

"За 100 дней войны Россия не одержала стратегических побед, которых она планировала достичь в первые дни войны. Речь идет о полной оккупации Украины, или по меньшей мере половины территории страны. Кроме того, Россия не достигла своих тактических ц

"За 100 дней войны Россия не одержала стратегических побед, которых она планировала достичь в первые дни войны. Речь идет о полной оккупации Украины, или по меньшей мере половины территории страны. Кроме того, Россия не достигла своих тактических целей".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский.

Он считает, что эти 100 дней можно считать периодом изменений в понимании современной коллективной безопасности в мире: "Потому что ясно, что Российская Федерация своими действиями полностью разрушила существующую после Второй мировой войны систему коллективной безопасности".

Вениславский отметил, что сейчас все западные страны, цивилизованные государства думают над созданием системы коллективной безопасности:

"Второе, что показала продолжающаяся 100 дней война, - это то, что многие мифы были развеяны. Например, я думаю, что миф о том, что у России вторая по мощи армия в мире, полностью развеян: по крайней мере, на многие десятилетия. По оценкам международных экспертных организаций, Вооруженные силы Украины входят во второй десяток в мире по уровню сил безопасности и обороны. Вооруженные силы Украины продемонстрировали, что они могут успешно противостоять российской армии на протяжении ста дней. С другой стороны, российская армия показала, что ведет войну по шаблонам Второй мировой войны. Российская Федерация не демонстрирует инноваций в военных операциях или новых методов ведения войны. Зато неустанно использует свою мощь, ресурсы, людей и технику, чтобы убедить своих пропагандистов в "победе". Однако, за 100 дней войны Россия не одержала стратегических побед, которых она планировала достичь в первые дни войны. Речь идет о полной оккупации Украины, или по меньшей мере половины территории страны. Кроме того, Россия не достигла своих тактических целей. Речь идет о возможности выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей".

Специальный представитель президента Украины подчеркнул, что 100 дней - это история Мариуполя, Харькова, Северодонецка и многих других городов:

"Эти города показали, что все ожидания военно-политического руководства России по созданию или возрождению русского мира в регионах, в том числе в Украине, являются очередным мифом. После того как этот миф был развеян, Россия фактически оказалась изолирована от международного сообщества. Союзниками этой страны являются несколько авторитарных режимов. Весь цивилизованный мир понимает, что Россия является варварской страной, с которой невозможно вести конструктивный, цивилизованный диалог. Поэтому 100 дней войны показали силу национального духа украинского народа. Вся украинская нация сплотилась в борьбе против Российской Федерации. Эти 100 дней показали, что Россия уже проиграла войну. Теперь мы будем наблюдать, как Россия в нынешнем формате государственности прекратит свое существование ", - добавил Вениславский.