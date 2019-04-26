Спецпредставитель президента России: Наши отношения с Азербайджаном всегда на высшем уровне

"Баку - действительно, по сути город-герой. Роль этого города в победе в Великой Отечественной войне беспрецендентна" .

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой журналистам в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге IX Международного форума победителей "Великая Победа, добытая единством".

Он отметил, что подобный форум можно провести и в Баку: "Даже нужно, ведь это победа, добытая единством. В рамках нынешнего форума мы вспоминали о том, что на 80% своей нефтью фронт снабжал Баку. Я думаю, что через год мы с удовольствием приняли бы приглашение организовать форум именно в Баку, если руководство Республики Азербайджан сочтет это возможным".

Комментируя вопрос о гуманитарных проектах между Россией и Азербайджаном, Михаил Швыдкой отметил, что их очень много. "Я должен сказать, что процессы образовательно-культурного сотрудничества между нашими странами никогда не прекращались. В Азербайджане действует, прежде всего, филиал Московского государственного университета и других российских учебных заведений. Очень много совместных культурных мероприятий, недавно в Москве прошел юбилейный вечер известного композитора Гара Гараева. Скоро состоится серия крупных выставок. А чего стоит фестиваль "Жара", который проходит ежегодно в столице Азербайджана, который пользуется большой популярностью", - отметил он.

По словам спецпредставителя президента России, наши отношения всегда на высшем уровне. "Уровень доверия между нашими странами и народами яркое тому подтверждение. Я же сам бакинский "гуда" (сват - перев. с азерб.)", - заключил он.