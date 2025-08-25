О нас

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 20:20
Спецпредставитель президента РФ поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубокоуважаемая, дорогая Мехрибан ханым,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, который Вы встречаете в расцвете женской красоты и политической зрелости.

Ваша неустанная деятельность, направленная на процветание Азербайджана, укрепление его международных позиций и суверенитета, снискали глубокое уважение в Вашей стране и за ее пределами.

Вы сделали необычайно много для нынешнего благополучия Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. Выдающийся политический деятель, Вы одновременно являетесь заботливой хранительницей домашнего очага, у которого обогреваются все Ваши близкие, и это в высшей степени ценно!

Пользуясь случаем, прошу Вас передать мои сердечные поздравления по столь замечательному поводу Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и всем членам Вашей семьи.

Долгих и счастливых лет!".

