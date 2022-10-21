Спецпредставитель Президента обсудил двусторонние отношения в Японии

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов встретился с мэром Нагасаки в Японии и обсудил развитие двусторонних о

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов встретился с мэром Нагасаки в Японии и обсудил развитие двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом специальный представитель написал в социальной сети Twitter.

«В рамках визита в японский город Хиросима состоялась встреча с мэром Нагасаки и было обсуждено развитие двусторонних связей. Затем состоялось посещение Мемориального музея мира в Хиросиме и дано интервью известной газете «Асахи симбун», - написал Э.Гусейнов.