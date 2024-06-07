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Спецпредставитель президента Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО

Спецпредставитель президента Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов встретился в Рабате с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом. 
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 20:47
Спецпредставитель президента Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов встретился в Рабате с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ИСЕСКО.

Согласно информации, стороны обсудили план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год.

В ходе встречи Аль-Малик подтвердил стремление ИСЕСКО углублять сотрудничество с Азербайджаном.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ICESCO-nun Baş direktoru ilə görüşüb

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