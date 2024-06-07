Спецпредставитель президента Азербайджана встретился с гендиректором ИСЕСКО

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов встретился в Рабате с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов встретился в Рабате с гендиректором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ИСЕСКО.

Согласно информации, стороны обсудили план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год.

В ходе встречи Аль-Малик подтвердил стремление ИСЕСКО углублять сотрудничество с Азербайджаном.

На встрече также присутствовал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов.