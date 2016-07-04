Спецпомощник премьера Пакистана: Мы ценим братские отношения с Азербайджаном

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде провел встречу со специальным помощником премьер-министра Пакистана по иностранным делам Саидом Тариком Фатеми.

Как сообщает Report со ссылкой на Radio Pakistan, стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы.

В ходе беседы, спецпомощник подчеркнул важность для Пакистана братских отношений с Азербайджаном. С.Т.Фатеми заверил посла, что приложит все усилия для укрепления двусторонних отношений.

Кроме того, С.Т.Фатеми отметил важность наличия прямого авиасообщения между странами для укрепления связей между народами.

На встрече был также обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.