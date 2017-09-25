Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу находится с визитом в Азербайджане

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин находится с визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, в ходе визита в Баку К. Вигенин проведет ряд встреч с официальными лицами, а также представителями гражданского общества.

Основной темой обсуждений станет урегулирование затяжных конфликтов в регионе, в частности нагорно-карабахского конфликта, а также роль парламентариев в налаживании диалога между сторонами.

После Азербайджана спецпредставитель ПА ОБСЕ посетит Грузию и Армению.