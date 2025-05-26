Спецпредставитель: ОИС считает, что необходимо разработать более всеобъемлющие законы против расизма

Организация исламского сотрудничества (ОИС) считает, что необходимо разработать более всеобъемлющие законы против расизма.
Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель Генерального секретаря ОИС по борьбе с исламофобией Мехмет на панельной дискуссии на международной научной конференции в Баку на тему "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".
Он отметил, что сегодня правые экстремисты напрямую нацелены на мусульман, поэтому для устранения исламофобии необходимы комплексные меры: "Важно создание международной правовой базы против исламофобии. Для систематического устранения исламофобии была создана наша обсерватория. Там проводится мониторинг и принимаются соответствующие меры. Однако необходимы и дополнительные меры. Академические круги также должны избегать предвзятых подходов и исследовать идеологии".
В то же время, по мнению Пачаджи, необходимо активно работать с медиа-платформами.