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    Спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми посетит Азербайджан

    М. Джарбусынова обсудит развитие сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ в вопросах борьбы с торговлей людьми

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова  прибудет в Азербайджан сегодня. Как сообщает Report cо ссылкой на дипломатический источник, в ходе пятидневного визита М. Джарбусынова проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, а также представителями гражданского общества. 

    М. Джарбусынова обсудит вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ в вопросах борьбы с торговлей людьми. 

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