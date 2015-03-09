Спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми посетит Азербайджан

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова прибудет в Азербайджан сегодня. Как сообщает Report cо ссылкой на дипломатический источник, в ходе пятидневного визита М. Джарбусынова проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, а также представителями гражданского общества.

М. Джарбусынова обсудит вопросы развития сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ в вопросах борьбы с торговлей людьми.