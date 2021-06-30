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Спецпредставитель НАТО прокомментировал размещение российских миротворцев в Азербайджане

Спецпредставитель НАТО прокомментировал размещение российских миротворцев в Азербайджане "Ситуация с безопасностью в регионе кардинально изменилась".
Внешняя политика
30 июня 2021 г. 20:37
Спецпредставитель НАТО прокомментировал размещение российских миротворцев в Азербайджане
Джеймс Аппатурай

"Ситуация с безопасностью в регионе кардинально изменилась".

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью грузинскому Первому каналу.

Он поблагодарил Грузию за очень важную роль, которую она сыграла в гуманитарном соглашении между Азербайджаном и Арменией: “Это показало, насколько важен вклад Грузии в региональную безопасность”.

Официальный представитель НАТО отметил, что после Карабахской войны российское военное присутствие у границ Грузии расширилось: “События после войны в Нагорном Карабахе не улучшили ситуацию с безопасностью Грузии. В настоящее время российские войска находятся в Азербайджане, то есть у границ Грузии увеличилась численность российских войск. Думаю, что Азербайджан также воспринимает присутствие российских военных как временное явление. Насколько я знаю, речь идет о пятилетнем сроке. Мы обсудим эту ситуацию с нашими грузинскими коллегами”.

Отметим, что С.Аппатурай находится с визитом в Грузии.

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Версия на английском языке NATO Special Representative on deployment of Russian peacekeepers in Azerbaijan
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