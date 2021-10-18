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Спецпредставитель НАТО поблагодарил Азербайджан

Спецпредставитель НАТО поблагодарил Азербайджан Министр Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со спецпредставителем НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина Пиризом.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 22:32
Спецпредставитель НАТО поблагодарил Азербайджан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со спецпредставителем НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломина Пиризом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, Дж.Байрамов отметил, что наша страна разделяет взаимовыгодное партнерство с НАТО, и с удовлетворением отметил сотрудничество в ряде областей, подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером альянса.

Министр рассказал об общих ценностях в обеспечении международной безопасности и, в этой связи, об участии азербайджанских миротворцев в операциях НАТО.

Джейхун Байрамов проинформировал Специального представителя НАТО о последней ситуации в регионе, в том числе о политике, проводимой Арменией на протяжении десятилетий по уничтожению нашего исторического, культурного и религиозного наследия, незаконной деятельности и последствиях, а также о восстановлении освобожденных территорий. Было отмечено, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

Спецпредставитель Хавьер Коломина Пириз сказал, что обсуждения с азербайджанской стороной во время его визита в регион были очень полезными с точки зрения получения подробной информации о текущей ситуации в регионе. Была дана высокая оценка деятельности азербайджанских миротворцев совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией мирных жителей из аэропорта Кабула, и спецпосланник выразил благодарность от имени союзников. Он отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями о повестке дня партнерства между НАТО и Азербайджаном, а также о перспективах на будущее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana təşəkkür edib

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