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Спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан

Спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился со специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Масаки Икегами.
Внешняя политика
29 ноября 2024 г. 15:01
Спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился со специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Масаки Икегами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

В ходе обсуждений было рассмотрено расширение торгово-экономических связей, особенно в сферах промышленности и энергетики, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Э.Мамедов также проинформировал своего коллегу об организации глобальной климатической конференции COP29, достигнутых успешных результатах и ​​выразил благодарность японской стороне за поддержку председательства COP29.

М.Икегами поздравил Азербайджан с председательством на COP29, а также с организацией мероприятия на высоком уровне.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani deputy FM meets with Japanese MFA special envoy
Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiya XİN-in Mərkəzi Asiya, Qafqaz və GUAM üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlib

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