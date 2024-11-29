Спецпредставитель МИД Японии по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ прибыл в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился со специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Масаки Икегами.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился со специальным представителем МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Масаки Икегами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

В ходе обсуждений было рассмотрено расширение торгово-экономических связей, особенно в сферах промышленности и энергетики, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Э.Мамедов также проинформировал своего коллегу об организации глобальной климатической конференции COP29, достигнутых успешных результатах и ​​выразил благодарность японской стороне за поддержку председательства COP29.

М.Икегами поздравил Азербайджан с председательством на COP29, а также с организацией мероприятия на высоком уровне.