Спецпредставитель: Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения

Движение неприсоединения должно укрепить солидарность и разрешать конфликты путем диалога.

Движение неприсоединения должно укрепить солидарность и разрешать конфликты путем диалога.

Как передает Report, об этом специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"ДН является важным флагманом в процессе развития. Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения, и это один из приоритетов внешней политики Китая", - отметил он.

Спецпредставитель правительства Китая подчеркнул, что страны должны работать вместе для создания безопасного мира.

"Мы должны обеспечить стабильный рост продовольственных и энергетических ресурсов, уделить внимание зеленым технологиям", - добавил он.