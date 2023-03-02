Спецпредставитель: Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения

Движение неприсоединения должно укрепить солидарность и разрешать конфликты путем диалога.
Как передает Report, об этом специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
"ДН является важным флагманом в процессе развития. Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения, и это один из приоритетов внешней политики Китая", - отметил он.
Спецпредставитель правительства Китая подчеркнул, что страны должны работать вместе для создания безопасного мира.
"Мы должны обеспечить стабильный рост продовольственных и энергетических ресурсов, уделить внимание зеленым технологиям", - добавил он.