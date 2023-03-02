О нас

Спецпредставитель: Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения

Спецпредставитель: Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения Движение неприсоединения должно укрепить солидарность и разрешать конфликты путем диалога.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 17:03
Спецпредставитель: Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения

Движение неприсоединения должно укрепить солидарность и разрешать конфликты путем диалога.

Как передает Report, об этом специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"ДН является важным флагманом в процессе развития. Китай продолжит поддерживать принципы Движения неприсоединения, и это один из приоритетов внешней политики Китая", - отметил он.

Спецпредставитель правительства Китая подчеркнул, что страны должны работать вместе для создания безопасного мира.

"Мы должны обеспечить стабильный рост продовольственных и энергетических ресурсов, уделить внимание зеленым технологиям", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Special rep: China to continue supporting principles of Non-Aligned Movement

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии
ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии
24 февраля 2023 г. 09:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi