Спецпредставитель генсека НАТО завершил визит в Азербайджан

Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завершил визит в Азербайджан.

Как передает Report об этом он написал в Twitter.

"В день, когда в Азербайджане чтят память жертв событий Черного января 1990 года, я завершаю свой 3-й визит в Баку", - написал Коломина.

Он отметил, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, где было обсуждено сотрудничество с НАТО, ситуация на Лачынской дороге, включая гуманитарные проблемы, и региональная стабильность.