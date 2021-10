Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина совершит визит в Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил сам Хавьер Коломина на своей странице в Twitter.

"С нетерпением жду моей первой поездки на Кавказ на следующей неделе. Я собираюсь посетить Азербайджан, Грузию и Армению в новой должности - специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе", - написал он.