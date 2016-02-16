Спецпредставитель генсека НАТО: Азербайджан оказывает надежную и последовательную поддержку НАТО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан оказывает надежную и последовательную поддержку НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай. Он подчеркнул, что главной частью этого сотрудничества является сотрудничество в Афганистане.

Спецпредставитель генсека НАТО заявил, что в рамках визита он сегодня встретился с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, на встречах он поблагодарил азербайджанскую сторону за сотрудничество в Афганистане, в том числе за логистическую поддержку.

Он отметил, что Азербайджан и НАТО продолжают сотрудничество в области безопасности, упомянув проект по разминированию в Джейранчеле. Д.Аппатурай отметил, что в настоящее время завершается вторая фаза проекта, и скоро начнется выполнение третьего этапа.

Спецпредставитель генсека НАТО также сообщил, что в ходе визита обсуждались вопросы энергобезопасности, а также сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке и взаимоотношения России со странами региона.