О нас
Аудио новости

Спецпредставитель Евросоюза раскрыл цель визита в Азербайджан

Спецпредставитель Евросоюза раскрыл цель визита в Азербайджан Президент Европейского Союза Шарль Мишель привержен содействию и поддержке процесса.
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 15:59
Спецпредставитель Евросоюза раскрыл цель визита в Азербайджан

Президент Европейского Союза Шарль Мишель привержен процессу содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поддержке этого процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар 19 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева.

"Его мнение, наше мнение заключается в том, что встреча в Брюсселе была очень успешной. Как вы отметили, мы должны работать над обеспечением реализации согласованных вопросов и продолжением этой работы. В этом и заключается цель моего визита. Сейчас я здесь, чтобы услышать, в чем вы видите ваши дальнейшие шаги, и узнать, что мы, как Европейский Союз, можем сделать для поддержки процесса нормализации, для работы в направлении всеобъемлющего урегулирования, а во второй половине недели поеду в Ереван", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU Special Representative reveals purpose of his visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana səfərinin məqsədini açıqlayıb

Самое важное

В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
19 апреля 2022 г. 15:53
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
19 апреля 2022 г. 13:16
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
19 апреля 2022 г. 12:36
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
18 апреля 2022 г. 14:43
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
18 апреля 2022 г. 14:12
Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi