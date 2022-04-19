Спецпредставитель Евросоюза раскрыл цель визита в Азербайджан

Президент Европейского Союза Шарль Мишель привержен содействию и поддержке процесса.

Президент Европейского Союза Шарль Мишель привержен процессу содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поддержке этого процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар 19 апреля на приеме у президента Ильхама Алиева.

"Его мнение, наше мнение заключается в том, что встреча в Брюсселе была очень успешной. Как вы отметили, мы должны работать над обеспечением реализации согласованных вопросов и продолжением этой работы. В этом и заключается цель моего визита. Сейчас я здесь, чтобы услышать, в чем вы видите ваши дальнейшие шаги, и узнать, что мы, как Европейский Союз, можем сделать для поддержки процесса нормализации, для работы в направлении всеобъемлющего урегулирования, а во второй половине недели поеду в Ереван", - добавил он.