Спецпредставитель ЕС побывал в городке для вынужденных переселенцев в Барде

Барда. 27 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Гербером Зальбером совершила визит в Бардинский район.

Как сообщает карабахское бюро Report, иностранные дипломаты побывали в городке для вынужденных переселенцев на территории района, ознакомились с созданными для них условиями. Помимо этого, гости из Европы посетили среднюю школу, где обучаются вынужденные переселенцы.

Сообщается, что несмотря на созданные государством условия для вынужденных переселенцев, они тоскуют по родине и желают скорейшего освобождения азербайджанских земель, находящихся под армянской оккупацией. В этой точки зрения международные организации должны удвоить свои усилия для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта мирным путем.