Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл в Азербайджан

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

Напомним, 13 ноября прошлого года Совет ЕС утвердил его кандидатуру на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.