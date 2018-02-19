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    Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу прибыл в Азербайджан

    Тойво Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе двухдневного  визита Т. Клаар проведет встречи с рядом официальных лиц страны.

    Напомним, 13 ноября прошлого года  Совет ЕС утвердил его кандидатуру на посту спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

    Тойво Клаар на этом посту сменил посла Герберта Зальбера, который занимал эту должность с 8 июля 2014 года.

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