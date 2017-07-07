 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

    Основной целью визита станут консультации по нагорно-карабахском конфликту

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер совершит визит в Азербайджан в конце этого месяца. Об этом Report  заявили  в пресс-службе дипломата.

    "По завершению двухдневных встреч в Ереване, Зальбер отправился в Брюссель, и как продолжение визита в регион, планирует посетить Азербайджан в конце июля" -  заявили в пресс-службе.

    В рамках предстоящего визита спецпредставитель ЕС проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана, основной целью визита станут консультации по нагорно-карабахском конфликту.

    Автор: Анаханум Хидаятова

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi