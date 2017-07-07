Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберт Зальбер совершит визит в Азербайджан в конце этого месяца. Об этом Report заявили в пресс-службе дипломата.

"По завершению двухдневных встреч в Ереване, Зальбер отправился в Брюссель, и как продолжение визита в регион, планирует посетить Азербайджан в конце июля" - заявили в пресс-службе.

В рамках предстоящего визита спецпредставитель ЕС проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана, основной целью визита станут консультации по нагорно-карабахском конфликту.

Автор: Анаханум Хидаятова